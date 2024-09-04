Нижний Тагил, Свердловская область, 4 сентября, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Жителю Нижнего Тагила предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве 11-летней школьницы. Об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области.

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Установлено, что в ночь на 31 августа в комнате одного из домов в городе обвиняемый надругался над девочкой, после чего убил её в подвале того же дома. Скрыв следы преступления, через некоторое время он покинул город. Оперативники задержали фигуранта в Москве. На допросе он признал вину.

«Следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области предъявлено обвинение жителю города Нижний Тагил в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетней»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Обвиняемому может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Следователи направили в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу.

По уголовному делу ведётся сбор доказательств. Мужчину проверяют на возможную причастность к совершению аналогичных преступлений.

Как сообщало ИА Регнум, девочка 31 августа не вернулась домой с прогулки. В тот же вечер её отец обратился в полицию. Для поиска ребёнка задействовали 140 сотрудников правоохранительных органов, а также волонтёров трёх поисковых отрядов. В первые сутки удалось найти телефон 11-летней школьницы.

3 сентября тело девочки нашли в подвале дома, в котором она жила. Как рассказал отец погибшей, в квартире его соседа при обыске нашли кровь. Чья кровь была обнаружена, неизвестно. Отец девочки также сообщил, что соседа подозревают в убийстве школьницы.