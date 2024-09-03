Нижний Тагил, Свердловская область, 3 сентября, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Тело 11-летней девочки, пропавшей 31 августа в Нижнем Тагиле, нашли в подвале дома, в котором она жила, сообщил 3 августа телеканал РЕН ТВ.

Belkin Alexey/Global Look Press

Труп обнаружен в доме возле стадиона «Юность». По предварительным данным, произошло убийство.

Школьница 31 августа не вернулась с прогулки. В тот же вечер её отец обратился в правоохранительные органы. В поисках участвовали сотни человек — 140 полицейских и волонтёры трёх поисковых отрядов. В первые сутки после начала поисков был найден телефон ребёнка.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Как сообщили в управлении МВД по Свердловской области, в расследовании использовался детектор лжи. Ведомство опубликовало фотографию девочки и её особые приметы.

Девочка жила в отцом. Мать ребёнка недавно скончалась от онкологического заболевания.