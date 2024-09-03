Москва, 3 сентября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле, которая пропала четверо суток назад, сообщила 3 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Юлия Пёрышкина ИА Регнум

«В Москве мои коллеги из ГУУР МВД России задержали предполагаемого подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении 11-летней школьницы, которая пропала 31 августа в городе Нижнем Тагиле», — написала Волк в Telegram-канале.

По её словам, подозреваемого доставили в Свердловскую область для проведения следственных действий.

Девочка 31 августа не вернулась домой с прогулки. В тот же вечер её отец обратился в полицию. Для поиска ребёнка задействовали 140 сотрудников правоохранительных органов, а также волонтёров трёх поисковых отрядов. В первые сутки удалось найти телефон 11-летней школьницы.

Девочка жила с отцом, её мать недавно скончалась от онкологического заболевания.

Ранее, 3 сентября, стало известно, что тело школьницы нашли в подвале дома, в котором она жила. Здание находится неподалёку от стадиона «Юность». Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Как рассказал отец погибшей, в квартире его соседа при обыске нашли кровь. Чья кровь была обнаружена, неизвестно. Отец девочки также сообщил, что соседа подозревают в убийстве школьницы.