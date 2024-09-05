Анкара, 5 сентября, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин послал Западу чёткий сигнал о готовности к переговорам по Украине. Об этом, как передаёт «РИА Новости», заявил турецкий политолог и аналитик Энгин Озер.

РИА Новости / Кристина Кормилицына

Российский лидер 5 сентября выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Во время своего выступления он заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия готова, но только на базе уже зафиксированных в Стамбуле договорённостей.

«Путин допустил возобновление переговоров. Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против этого. Это был месседж Западу», — прокомментировал Озер.

Путин в июне назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также вывести войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В июле глава киевского режима Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с российским руководством. При этом он не исключил вероятности того, что «горячая стадия» конфликта на Украине закончится до конца 2024 года.

Россия хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году. Там российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Однако киевский режим отказался от достигнутых договорённостей.