Владивосток, 5 сентября, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Россия рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с Монголией. Об этом 5 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в телеграмме к монгольскому коллеге Ухнаагийну Хурэлсуху.

Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Poo/Global Look Press

Российский лидер выразил искреннюю признательность за тёплый приём и гостеприимство, оказанные делегации в Улан-Баторе. Он назвал состоявшиеся в столице Монголии переговоры содержательными результативными

«Уверен, что реализация достигнутых двусторонних договорённостей будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Монголией. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и плодотворной совместной работы», — указано в тексте на сайте Кремля.

Путин также подчеркнул, что был рад принять участие в мероприятиях к 85-й годовщине победы на реке Халхин-Гол.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 сентября Путин прибыл в Монголию с официальным визитом по приглашению монгольского лидера Хурэлсуха. На следующий день главы государств провели переговоры в Улан-Баторе, в ходе которых российский лидер пригласил коллегу из Монголии посетить Россию, а также принять участие в праздновании 80-летия Победы СССР над нацистской Германией в Москве.

Стороны также обсудили отношения между Россией и Монголией. Как отметил Путин, кроме экономики и политики Москва и Улан-Батор ведут эффективную работу по гуманитарным направлениям, включая сферу образования.

Также в рамках визита российский лидер принял участие в мероприятиях по случаю победы советско-монгольских войск над милитаристской Японией на реке Халхин-Гол. Вместе с Хурэлсухом он возложил цветы к первому в мире памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову.