Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в Улан-Баторе возложили цветы к первому в мире памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

РИА Новости / POOL

Лидеры посетили мемориальный комплекс, где в торжественной обстановке возложили цветы к памятнику советскому военачальнику. В церемонии также принял участие почётный караул в национальной форме и военный духовой оркестр, который исполнил гимны России и Монголии.

На церемонии также присутствовали военнослужащие и ветераны. Среди них была единственный оставшийся в живых свидетель и ветеран боевых действий на Халхин-Голе Цэрэнгийн Чимэдцэрэн. Главы государств пообщались с ветераном — участником сражений, а также с поисковиками и участниками VI молодёжной экспедиции «Память сильнее времени».

Мемориальный комплекс, включающий в себя музей и памятник, открыли в 1979 году к 40-й годовщине победы на Халхин-Голе. Ранее на месте музея располагался дом, в котором Георгий Жуков жил и работал в Монголии в 1939–1940 годах.

Как сообщало ИА Регнум, Путин вечером 2 сентября прибыл в Монголию с официальным визитом по приглашению монгольского лидера. На следующий день он и Хурэлсух провели беседу в узком составе.

Глава российского государства пригласил президента Монголии в Москву на празднование 80-летия Победы СССР над нацистской Германией. Путин подчеркнул, что в России помнят и ценят помощь, оказываемую Монголией в период войны. Путин также заявил, что монгольский расчёт может принять участие в Параде 9 мая. Этот вопрос прорабатывается.

Визит Путина в Монголию продлится до 3 сентября. Затем российский лидер примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.