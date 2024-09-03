Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Подвиг советских и монгольских военных на реке Халхин-Гол навсегда останется в памяти народов, заявил 3 сентября президент России Владимир Путин во время официального визита в Монголии.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

«Благодаря мужеству и стойкости героев Халхин-Гола был остановлен опасный враг, который вынашивал далеко идущие планы оккупировать Монголию», — заявил Путин на торжественном приёме по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе.

Глава государства отметил, что Россия помнит ощутимую поддержку монгольского народа в годы войны. Победа на Халхин-Голе оказала большое влияние на судьбу региона и на весь ход Второй мировой войны, добавил российский президент.

Путин также заявил, что Россия и Монголия активно взаимодействуют и развивают партнёрство.

Российский лидер вечером 2 сентября прибыл в Монголию с официальным визитом. Путина пригласил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 85-летию совместной победы советских и монгольских вооружённых сил над Японией на реке Халхин-Гол.

Бои на Халхин-Голе — вооружённый конфликт между советско-монгольскими войсками и вооружёнными силами Японии, продолжавшийся с весны по осень 1939 года. Он завершился полным разгромом японских формирований. Перемирие между СССР и Японией заключили 15 сентября 1939 года.

Во время визита президент России пригласил лидера Монголии в Москву на празднование 80-летия Победы СССР над нацистской Германией. Путин подчеркнул, что в России помнят и ценят помощь, оказываемую Монголией в период войны. Путин также заявил, что монгольский расчёт может принять участие в Параде 9 мая.

Лидеры двух стран в Улан-Баторе 3 сентября возложили цветы к первому в мире памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову.