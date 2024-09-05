Владивосток, 5 сентября, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 сентября заявил, что встречался с основателем Telegram Павлом Дуровым много лет назад.

lukomore. org/Global Look Press

«Один раз встречался с господином Дуровым в Москве много лет назад. Он просто рассказывал о планах. Я с бизнесом регулярно встречаюсь, и он был тоже на одной из встреч», — заявил Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Комментируя арест Дурова во Франции, Путин отметил, что у российского руководства нет претензий к деятельности предпринимателя. При этом такие претензии есть у ряда стран. Недовольство у них вызывало то, что мессенджер в том числе используют люди и структуры, которые наносят экономический ущерб или ущерб в сфере безопасности. Но в таком случае аналогичные опасения должны распространяться не только на Telegram, но и на другие мессенджеры, отметил Путин. Если арестовали Дурова, то аналогичным образом должны поступить и с другими владельцами мессенджеров.

«Поэтому само по себе действие [французских] властей мне не очень понятны, поскольку они носят избирательный характер», — заявил Путин.

Также он сообщил, что не следит за перемещениями Дурова по миру. До того как стало известно об аресте предпринимателя в Париже, президент полагал, что тот живёт в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Власти Франции предъявили ему обвинения в десяти уголовных преступлениях, по которым основателю Telegram грозит до 10 лет тюрьмы. Дурова отправили под арест, а затем освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере €5 млн. Дуров обязан находиться во Франции, проживая по одному адресу, и дважды в неделю являться в полицию.