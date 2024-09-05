Владивосток, 5 сентября, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил 5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), что думал, что основатель Telegram Павел Дуров живёт в Москве.

lukomore. org/Global Look Press

«Я исходил из того, что он живет-то в Москве, по-моему. Не знаю, где он там перемещается», — заявил российский лидер.

Президент добавил, что у России к Дурову не было никаких претензий. Глава государства добавил, что действия властей Франции в отношении основателя Telegram носят избирательный характер.

Ранее 5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с основателем Telegram не сподвигнет РФ и Францию на какие-либо контакты. Российская сторона готова оказать всю необходимую помощь своему гражданину, добавил представитель Кремля.

Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Позднее его арестовали и предъявили обвинения в десяти уголовных преступлениях, по которым ему грозит до 10 лет тюрьмы.

По итогам судебного заседания, которое состоялось 28 августа, Дурова освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере 5 млн евро. Ему запретили покидать территорию Франции и обязали дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. В прокуратуре Парижа уточнили, что Дуров, согласно нормам надзора, обязан проживать по одному адресу.