Курск, 4 сентября, 2024, 21:56 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две авиабомбы ВСУ в приграничье Курской области, сообщил вечером 4 сентября врио губернатора региона Алексей Смирнов.

РИА Новости / Виталий Тимкив

«Ещё две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожены в приграничном районе Курской области», — написал он в Telegram-канале.

Перед этим Смирнов объявлял ракетную опасность в регионе, которая длилась около часа.

Как передавало ИА Регнум, утром 4 сентября Смирнов сообщил, что средства ПВО сбили над приграничьем Курской областью беспилотник и две управляемые авиабомбы.

В ночь на 4 сентября над российской территорией были уничтожены четыре украинских беспилотника. Из них два сбили в Белгородской области, а также по одному — над Курской областью и акваторией Чёрного моря.

В ночь на 1 сентября ВСУ провели массированную атаку БПЛА на регионы РФ. Враг направил больше всего беспилотников на Курскую область — 46. Российские силы ПВО отразили нападение, они в общей сложности уничтожили и перехватили 158 дронов.