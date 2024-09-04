Белгород, 4 сентября, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 4 сентября уничтожили в небе над территорией Российской Федерации четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны.

MOD Russia/Global Look Press

«При попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что две воздушные цели российские военные уничтожили в небе над Белгородской областью, ещё по одному БПЛА — над территорией Курской области и над акваторией Чёрного моря.

Кроме того, в течение прошедшей ночи силами Черноморского флота ВМФ России уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ в северо-западной части акватории Чёрного моря.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом. Российские военные сбили несколько воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших нет, повреждения получила кровля одного частого домовладения в результате попадания осколка.

3 сентября в Министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны в течение ночи нейтрализовали два украинских БПЛА над территориями Брянской и Калужской областей.