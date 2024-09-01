Москва, 1 сентября, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Около 160 украинских беспилотников самолётного типа уничтожены ночью над 15 российскими регионами, включая Москву и Московскую область, сообщила 1 сентября пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Самой массированной атаке подверглась Курская область, над которой перехватили 46 дронов. Ещё 34 беспилотника сбиты над Брянской областью, 28 — над Воронежской, 14 — над Белгородской, восемь — над Рязанской.

Над Москвой и Московской областью уничтожили два и семь вражеских БПЛА соответственно. Ещё пять перехвачены над Липецкой областью, три — над Тульской, по два — над Тамбовской и Смоленской областями, по одному — над Орловской, Тверской и Ивановской областями.

Киевский режим направил дроны на территорию России для совершения террористических атак, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, один из украинских беспилотников, атаковавших Москву, был нейтрализован в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что угрозы работе предприятия нет, повреждено отдельно стоящее техническое помещение.

Украинские беспилотники также нейтрализованы в районах Подольска, Ступино, Одинцово, Видного, Раменок, добавил Собянин.

Три беспилотника ВСУ пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Московской области, сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов. Разрушений нет, электроэнергия подаётся абонентам, отметил он.

Аэропорт Домодедово утром 1 сентября ввёл ограничения на полёты.