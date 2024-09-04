Курск, 4 сентября, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Украинский беспилотник и две управляемые авиабомбы сбиты над Курской областью. Об этом 4 сентября сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Министерство обороны России

«Наша ПВО — на страже Курской области: утром сбиты украинский БПЛА самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы в приграничном районе. Благодарю защитников!» — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в течение ночи 1 сентября Вооружённые силы Украины предприняли попытку осуществить массированную атаку беспилотниками на российские регионы. Средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 158 дронов. Самой массированной атаке подверглась Курская область, над территорией которой перехватили 46 беспилотников.

В ночь на 4 сентября в небе над территорией России были уничтожены четыре украинских беспилотника — два в небе над Белгородской областью, ещё по одному — над Курской областью и над акваторией Чёрного моря.