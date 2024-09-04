Париж, 4 сентября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон планирует не позднее 4 сентября назначить нового премьер-министра страны. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на источники.

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Ожидается, что Елисейский дворец распространит коммюнике с решением главы государства в промежуток с 17:00 по 20:00 по местному времени (18:00 ― 21:00 мск).

Наиболее вероятным кандидатом на эту должность, по информации телеканала, является глава региона О-де-Франс (север Франции), бывший министр труда Ксавье Бертран. Также в связи с назначением нового председателя правительства Макрон может выступить с обращением к нации.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля по итогам второго тура досрочных выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции победила коалиция левых «Новый народный фронт», которая получит 182 места. Второе и третье места соответственно заняли партия «Вместе» Эммануэля Макрона (168 мест) и коалиция «Национальное объединение» Марин Ле Пен (143 места).

После оглашения результатов выборов премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил о намерении подать в отставку. 16 июля Макрон удовлетворил его прошение. Согласно заявлению, распространённому Елисейским дворцом, правительство Франции продолжит выполнять свои функции до формирования нового правительства.

23 июля лидер партии «Экология Европы — Зелёные», входящей в коалицию «Новый народный фронт», объявила о выдвижении главы управления финансов Парижа Люси Касте в качестве кандидата на пост премьер-министра Франции.

В тот же день Макрон заявил, что назначение нового премьер-министра Франции и правительства республики произойдёт после завершения Олимпийских игр. Если провести назначения незамедлительно, то это создаст ряд проблем, пояснил французский лидер. По его словам, он выбрал стабильность.

В Париже 31 августа по призыву партии «Патриоты» прошёл митинг с требованием отставки президента Франции. Участники протеста недовольны тем, что после внеочередных выборов в парламент уже более 45 дней не могут сформировать правительство.