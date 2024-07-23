Париж, 23 июля, 2024, 21:36 — ИА Регнум. Коалиция левых сил «Новый народный фронт», занявшая первое место на парламентских выборах во Франции, предложила кандидатуру главы управления финансов Парижа Люси Касте на пост премьер-министра. Об этом 23 июля сообщила лидер входящей в альянс партии «Европа-Экология-Зелёные» Марин Тонделье.

Stefanie Rex/Global Look Press

«Новый народный фронт» выбрал кандидата на пост премьер-министра — Люси Касте. Все наши четыре политических силы пришли к консенсусу», — написала Тонделье в соцсети X.

Как следует из заявления «Нового народного фронта», предложение о назначении Касте направлено на рассмотрение президенту Эммануэлю Макрону.

Касте стала третьим кандидатом на пост премьера от «Нового народного фронта». До неё альянс выдвигал главу заморского департамента Реюньон Югетт Бело и руководителя Европейского фонда в защиту климата Лоранс Тюбиана, но ни одна из этих кандидатур не была рассмотрена президентом.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля по итогам второго тура досрочных выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт», которая получит 182 места. Партия Макрона «Вместе» заняла второе место (168 мест), третьей стала коалиция Марин Ле Пен «Национальное объединение» (143 места).

Макрон 16 июля принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя. В обращении к нации после выборов Атталь признал, что его партия выступила успешнее, чем в первом туре, но не смогла набрать большинство мест в парламенте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что для Москвы предпочтительнее была бы победа на выборах во Франции политических сил, настроенных на восстановление и нормализацию отношений с Россией. Представитель Кремля отметил, что на данный момент воли к этому не наблюдается ни у кого из французских политиков.