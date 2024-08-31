Париж, 31 августа, 2024, 21:18 — ИА Регнум. В Париже по призыву партии «Патриоты» прошёл митинг с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона, передаёт «РИА Новости».

РИА Новости/Евгений Полойко

По этим данным, на площади Данфер-Рошро в центре города собрались сотни человек, скандирующих лозунги «Макрона в отставку!», «Макрон, убирайся!», «Макрон, тебе конец: французы вышли на улицы!».

Участники протеста недовольны тем, что во Франции после внеочередных выборов в парламент уже более 45 дней не могут сформировать правительство, отмечается в сообщении.

Митингующие заявили, что достаточно инициативы 58 депутатов, чтобы запустить механизм применения 68-й статьи французской конституции, которая предусматривает возможность отстранения президента от должности в случае нарушения им своих обязанностей.

Как передавало ИА Регнум, 31 августа Левая партия «Непокорённая Франция» инициировала процедуру по отрешению президента страны от власти. 18 августа партия пригрозила добиться отставки Макрона в случае, если он не назначит кандидата от занявшего первое место на парламентских выборах левого альянса «Новый народный фронт» Люси Касте на пост премьер-министра. По мнению представителей «Непокорённой Франции», бездействие президента угрожает основам французской демократии и требует вмешательства парламента.

Ранее в ходе внеочередных парламентских выборов во Франции победу одержала коалиция левых «Новый народный фронт». Она завоевала 182 места из 577 в Национальном собрании Франции. Второе место заняла коалиция «Вместе за республику» действующего президента Франции, ей досталось 168 мест. Третье место заняла коалиция Марин Ле Пен «Национальное объединение».

После оглашения результатов выборов премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил о намерении подать в отставку. Макрон удовлетворил его прошение.