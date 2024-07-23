Париж, 23 июля, 2024, 22:02 — ИА Регнум. Назначение нового премьер-министра Франции и правительства республики произойдёт после завершения Олимпийских игр в Париже, заявил 23 июля президент страны Эммануэль Макрон.

ИА Регнум Макрон, парламент

«Я выбираю стабильность… Правительство продолжит заниматься текущими вопросами», — указал он в эфире телеканала France 2.

Макрон отметил, что за проведение Олимпийских игр ответственность несёт действующее правительство.

По его словам, немедленное назначение нового премьер-министра и последующее формирование нового правительства создало бы ряд проблем.

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Таким образом, пауза в формировании правительства Франции, которую ранее предложил взять Макрон, продлится по меньшей мере до середины августа.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля по итогам второго тура досрочных выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции победила коалиция левых «Новый народный фронт», которая получит 182 места. Второе и третье места соответственно заняли партия «Вместе» Эммануэля Макрона (168 мест) и коалиция «Национальное объединение» Марин Ле Пен (143 места).

После оглашения результатов выборов премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил о намерении подать в отставку. 16 июля Макрон удовлетворил его прошение. Согласно заявлению, распространённому Елисейским дворцом, правительство Франции продолжит выполнять свои функции до формирования нового правительства.

23 июля лидер партии «Экология Европы — Зелёные», входящей в коалицию «Новый народный фронт», объявила о выдвижении главы управления финансов Парижа Люси Касте в качестве кандидата на пост премьер-министра Франции.