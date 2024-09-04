Курск, 4 сентября, 2024, 17:33 — ИА Регнум. В Курскую область прибыла очередная партия гуманитарной помощи — за сутки в регион четырьмя колоннами доставили свыше 62 т грузов. Об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе МЧС России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Это продукты питания, вода, медикаменты, средства личной гигиены, бытовая химия и канцтовары.

«Всего в регион 164 колоннами прибыло свыше 3,9 тыс. т», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В МЧС добавили, что в среду ещё одна группа жителей отправится в Тверскую область. С родственниками воссоединились порядка 530 семей.

На сегодня в пунктах временного размещения находятся порядка 11,5 тыс. человек, в том числе 3,5 тыс. детей из Курской области. Ещё 7 тыс. человек разместили в 56 ПВР в Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 3 сентября в Курскую область прибыло более 27 т гуманитарной помощи. В безопасные районы убыли ещё 64 человека. 170 детей отправились на отдых в оздоровительные лагеря в Тверскую область и Санкт-Петербург. Кроме того, с родственниками связались 26 человек.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения российской армии блокировали противника в приграничных районах, сорвав планы Киева по прорыву вглубь региона.

Российские власти оказывают помощь жителям пострадавших регионов. Президент РФ Владимир Путин 22 августа поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова об автоматическом режиме выплаты 15 тыс. рублей жителям, покинувшим приграничную зону. Правительство страны выделило на выплаты 600 млн рублей.

Сотрудники Российского Красного Креста помогли найти более 350 человек из Курской области. Также спасатели МЧС и волонтёры помогли воссоединиться 330 семьям, эвакуированным из приграничных районов региона.