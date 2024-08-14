Москва, 14 августа, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Правительство выделит до 600 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим жителям Курской области. Об этом говорится на сайте кабмина.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Из резервного фонда правительства будет выделено до 600 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области. Распоряжение об этом подписано», — говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что единовременная выплата в рамках действующего статуса чрезвычайной ситуации федерального масштаба составит 15 тыс. рублей. При этом с учётом единовременной материальной помощи в 10 тыс. рублей, о которой ранее объявил президент России Владимир Путин, общая сумма выплат составит 25 тыс. рублей.

Контроль за использованием средств будет осуществлять МЧС.

Как передавало ИА Регнум, МЧС России днём ранее сообщило, что по всей стране подготовили места в 400 ПВР на 30 тыс. человек. Так, за сутки в Курскую область доставили свыше 350 тонн гуманитарной помощи. На гуманитарном складе Народного фронта приняли 126 тонн питьевой воды, 359 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости. В муниципалитеты региона передали более 15 тыс. наборов, по области помощь доставили в 53 точки.

В этот же день врио главы региона Алексей Смирнов отметил, что на защиту Курской области встала вся Россия.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери ВСУ на данном направлении превысили 2000 человек, сообщило Минобороны 13 августа.

В ходе атак ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, был ранен 121 человек, рассказал ранее Смирнов. СК сообщил, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отметил директор ФСБ Александр Бортников.