Курск, 3 сентября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Более 10 тыс. человек из Курской области находятся в 200 пунктах временного размещения в 31 регионе России. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба МЧС.

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«Более 10 тыс. курян, в том числе свыше 2,7 тыс. детей, размещены в ПВР. В рамках режима КТО жителей приграничья отселяют в безопасные районы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что за сутки в безопасные районы убыли 64 человека. Ещё 170 детей отправились на отдых в оздоровительные лагеря в Тверскую область и Санкт-Петербург. Кроме того, с родственниками связались 26 человек, всего удалось воссоединить более 520 семей.

В ведомстве добавили, что в Курскую область за сутки прибыло более 27 т гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, вода, постельные принадлежности, средства гигиены, канцтовары. Всего доставлено почти 4 тыс. т.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения российской армии блокировали противника в приграничных районах, сорвав планы Киева по прорыву вглубь региона.

Российские власти оказывают помощь жителям пострадавших регионов. Президент РФ Владимир Путин 22 августа поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова об автоматическом режиме выплаты 15 тыс. рублей жителям, покинувшим приграничную зону. Правительство страны выделило на выплаты 600 млн рублей.