Москва, 22 августа, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова об автоматическом режиме выплаты в размере 15 тыс. рублей для жителей региона, которые покинули приграничную зону. Глава государства заявил об этом 22 августа в ходе совещания по ситуации в Курской области и других приграничных регионах.

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«По поводу вашего предложения выплачивать людям деньги по 15 тыс. рублей дополнительно в автоматическом режиме, полностью согласен, так и нужно сделать», — сказал он.

Как предавало ИА Регнум, 14 августа правительство РФ сообщило, что на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим жителям Курской области будет выделено до 600 млн рублей. В кабмине отметили, что размер такой выплаты при статусе чрезвычайной ситуации федерального масштаба, действующем в регионе, составит 15 тыс. рублей.

С учётом единовременной материальной помощи в 10 тыс. рублей, о которой ранее объявил президент России, общая сумма выплат составит 25 тыс. рублей, уточнили в правительстве. Контролировать использование средств будет МЧС.

Украинские формирования с 6 августа начали нападения на Курскую область. Вооружённые силы России остановили их в приграничных районах, не позволив проникнуть вглубь российской территории. По информации Минобороны от 22 августа, ВСУ за время боевых действий в приграничных района Курской области потеряли свыше 4700 бойцов.