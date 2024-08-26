Москва, 26 августа, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Спасатели МЧС России и волонтёры помогли воссоединиться 330 семьям, которые были эвакуированы из приграничных районов Курской области, сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артём Шаров.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Продолжается работа по поиску людей, с кем у родственников не было возможности установить связь. За прошедшие сутки удалось установить местонахождение людей и организовать с ними связь по 61 заявке. Всего благодаря проведённой работе воссоединились более 330 семей», — сказал Шаров ТАСС.

Также представитель МЧС России сообщил, что более 11,5 тыс. эвакуированных местных жителей, включая свыше 3,5 тыс. детей, находятся в пунктах временного размещения (ПВР), социальных и лечебных учреждениях, а также детских оздоровительных лагерях. На данный момент в 28 регионах России развёрнуто 197 ПВР.

22 августа первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что из приграничных районов Курской области эвакуировали 115 тыс. человек. В регионе развернули 84 пункта временного размещения, в которых находятся свыше 66,5 тыс. жителей, в том числе почти 1,4 тыс. детей.

Также правительство дополнительно выделит МЧС 1,9 млрд рублей в связи с ситуацией в приграничных регионах. Кабмин также подготовил решение о выделении 858 млн рублей на оказание помощи жителям в приграничных регионах из-за утраты имущества.