Москва, 4 сентября, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский должен уйти в отставку вместе с правительством. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

«Там в отставку должен уйти просроченный президент. Он должен подать в отставку вместе со всем своим кабинетом министров. Потому что режим этот преступный», ― подчеркнул в беседе с Lenta.ru сенатор.

Джабаров уверен, что смена министров на Украине ничего не изменит.

«Кулеба — это пустое место, мы давно об этом говорили, который оставил о себе жалкое впечатление за весь период, пока он находился в должности главы украинского МИД», ― отметил первый зампред комитета Совфеда.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ 3 сентября сообщили о планах Киева уволить Кулебу с занимаемого поста. На следующий день глава МИД Украины подал в Верховную раду заявление об отставке. Депутаты рассмотрят его на одном из ближайших пленарных заседаний. О причинах отставки не сообщается.

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия вечером 3 сентября объявил, что в течение недели состав правительства Украины обновят более чем наполовину. Он уточнил, что вопросы об увольнениях планируется рассмотреть 4 сентября, а о новых назначениях — 5 сентября.

Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая, однако дату выборов так и не назначили, объяснив это военным положением на территории страны. Выборы на Украине должны были пройти в конце марта 2024 года.

Президент России Владимир Путин отметил, что легитимность Зеленского невозможно восстановить из-за истечения срока его полномочий. Помимо этого он назвал отмену выборов на Украине спектаклем.