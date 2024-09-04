Киев, 4 сентября, 2024, 03:35 — ИА Регнум. Состав правительства Украины в течение недели обновят более чем на 50%. Об этом во вторник, 3 сентября, заявил глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский, рада, нардепы

«Большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе… Изменения коснутся более 50% штатной численности кабмина», — написал Арахамия в своём Telegram-канале.

По его словам, вопросы увольнений рассмотрят 4 сентября, новых назначений — 5 сентября. Арахамия добавил, что окончательный перечень перестановок определят в среду на заседании фракции.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что украинские власти в рамках предстоящих кадровых перестановок планируют отправить в отставку министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Освободившуюся должность, предположительно, займёт первый заместитель главы МИД Украины Андрей Сибига.

3 сентября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подала заявление об отставке, которое будет рассмотрено в ближайшее время. До этого прошения об отставке подали министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, а также глава фонда госимущества Виталий Коваль. Также с должности уволили главу энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.