Симферополь, 4 сентября, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет объявил награду в 100 тыс. рублей за помощь в поимке официального представителя МИД Украины Георгия Тихого.

Социальные сети Георгий Тихий

Ранее украинский дипломат позволил себе оскорбительные высказывания и угрозы в адрес России и её международных партнеров, включая Монголию, из-за отказа арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда (МУС).

«Объявляю награду в 100 тыс. рублей за содействие в поимке и доставке этого украинского нациста, военного преступника и карателя в Крым на перевоспитание», — заявил Шеремет, слова которого приводит «РИА Новости».

Он напомнил представителю МИД Украины известную пословицу: «Не буди лиха, пока оно тихо». Депутат также добавил, что в Крыму уже подготовлены камеры для всех военных преступников, захвативших власть на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 сентября Путин прибыл в Монголию с официальным визитом по приглашению лидера республики Ухнаагийна Хурэлсуха.

Монголия является страной, подписавшей Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который в марте 2023 года выдал ордер на арест президента России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 2 сентября заявил журналистам, что у России нет проблем с Монголией по линии МУС.

Россия не признаёт юрисдикцию МУС, который в марте 2023 года выдал ордер на арест российского лидера.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 3 сентября, что власти Монголии «послали» МУС и Евросоюз, выразивший беспокойство по поводу официального визита Путина в республику.