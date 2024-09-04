Владивосток, 4 сентября, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует провести отдельную двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином во время октябрьского саммита БРИКС в Казани.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Как и договорились, мы ждём на саммите БРИКС председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина. Предлагаю в ходе этой работы провести и двустороннюю рабочую встречу», — сказал российский лидер на встрече с зампредседателя КНР Хань Чжэном.

Как сообщалоИА Регнум 4 сентября, Москва и Пекин прорабатывают детали участия Си Цзиньпина в предстоящем саммите БРИКС в Казани. Его участие во встрече подтвердил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

21 августа Путин в ходе встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном передал дружеский привет Си Цзиньпину. Глава государства также отметил, что китайского лидера ждут на саммите БРИКС.

2 сентября помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Москва пригласила на саммит БРИКС 36 иностранных лидеров, 18 из которых уже подтвердили своё участие. На следующий день президент Монголии Ухнаагийн Хурэслух принял предложение российского лидера посетить саммит.

С 1 января текущего года в БРИКС председательствует Россия. С 2010 года в объединение входили РФ, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. С начала текущего года к объединению присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. XVI саммит БРИКС пройдёт в Казани в период с 22 по 24 октября.