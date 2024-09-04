Пекин, 4 сентября, 2024, 05:59 — ИА Регнум. Москва и Пекин прорабатывают вопрос участия председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в предстоящем саммите БРИКС в Казани. Об этом в беседе с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Иван Шилов ИА Регнум Си Цзиньпин

«Сейчас обе страны поддерживают тесные контакты по этому вопросу», — приводит слова дипломата телеканал РЕН ТВ.

Ранее Чжан Ханьхуэй подтвердил, что Си Цзиньпин примет участие во встрече, детали визита обсуждаются.

Как передавало ИА Регнум, с 1 января текущего года в БРИКС председательствует Россия. С 2010 года в объединение входили РФ, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. С начала текущего года к объединению присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. XVI саммит БРИКС пройдёт в Казани в период с 22 по 24 октября.

2 сентября помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Москва пригласила на саммит БРИКС 36 иностранных лидеров, 18 из которых уже подтвердили своё участие.

3 сентября президент Монголии Ухнаагийн Хурэслух принял предложение президента РФ Владимира Путина посетить саммит БРИКС в Казани.