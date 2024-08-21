Москва, 21 августа, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном передал дружеский привет китайскому лидеру Си Цзиньпину.

Алексей Филиппов/РИА Новости Владимир Путин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян

«Просьба передать господину председателю дружеский привет, самые лучшие пожелания», — сказал Путин на встрече в Кремле.

Президент напомнил, что Си Цзиньпина ждут в России в октябре 2024 года на саммите БРИКС в Казани.

Как сообщало ИА Регнум, Ли Цян прилетел в Москву 20 августа. Ожидается, что по итогам его визита стороны подпишут ряд межправительственных и межведомственных документов.

Ли Цян 21 августа заявил, что отношения между Россией и Китаем выдержали международную турбулентность. По его словам, дружба между двумя государствами прочная, крепкая и непоколебимая, а их многогранное сотрудничество демонстрирует стабильное развитие.

16 мая Путин во время визита в Пекин заявил, что отношения России и Китая служат образцом добрососедства между странами. Он подчеркнул, что оба государства будут действовать в унисон ради процветания народов и повышения авторитета и влияния.