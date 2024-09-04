Владивосток, 4 сентября, 2024, 09:26 — ИА Регнум. В военном институте украинских формирований в Полтаве, по которому 3 сентября нанесли ракетный удар, преподавали инструкторы из стран НАТО. Об этом 4 сентября рассказал на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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Как отметил в интервью «РИА Новости» Сальдо, украинскими формированиями фактически руководят государства — участники НАТО, которые поощряют отправку в зону конфликта на Украине наёмников.

«Ну и для того, чтобы освоить территорию, нужны центры обучения. Там есть инструкторы натовские, которые пока ещё обучают мобилизованных украинцев, которых ловят на улицах и отправляют в центры обучения», — сказал он.

По словам главы региона, российские военные нанесли удар именно по такому тренировочному центру на территории Полтавы.

«Одна из таких точек на днях была подвержена эффективному удару наших военных. Вот такие базы, центры обучения, полигоны, где обучают навыкам ведения современной войны», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о ракетном ударе армии России по военному училищу украинских боевиков в Полтаве. По его словам, это произошло в момент построения, в котором принимало участие свыше 500 бойцов. В центре ведут подготовку специалистов по радиолокационным станциям (РЛС) и радиоэлектронной борьбе (РЭБ).

Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский признал гибель 41 украинского боевика при ударе по Полтаве, а также заявил о как минимум 180 раненых и частичном разрушении одного из зданий «Института связи». В свою очередь, бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) сообщил о «десятках погибших и 600 раненых» в результате ракетного удара.

Британская газета The Times позднее назвала удар по тренировочному центру в Полтаве одним из самых страшных с момента начала конфликта на Украине. А американская газета New York Times назвала его деморализующим для украинских боевиков на фоне их военных неудач в Донбассе.