Киев, 3 сентября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Украинские формирования потеряли десятки бойцов погибшими и сотни ранеными в результате ракетного удара по военному училищу в Полтаве. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в своём Telegram-канале.

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«Полтава. <…> Институт связи. Очень много пострадавших, до 600, и десятки погибших. Больницы города переполнены», — написал он.

По словам экс-депутата Рады, вина за этот удар в том числе лежит на военном руководстве киевского режима, допустившем такое большое скопление живой силы в одном месте.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 сентября сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о ракетном ударе российской армии по военному училищу украинских формирований в Полтаве, где готовят специалистов по радиолокационным станциям (РЛС) и радиоэлектронной борьбе (РЭБ). По его словам, удар осуществили в момент построения, в котором принимало участие свыше 500 украинских бойцов.

Позднее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский признал гибель 41 украинского боевика в результате удара по военному училищу в Полтаве. Он также заявил о как минимум 180 раненных и частичном разрушении одного из зданий «Института связи». Минобороны России пока не сообщало о ракетном ударе по Полтавскому военному училищу.