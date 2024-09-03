Москва, 3 сентября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Под руководством главы Минобороны РФ Андрея Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом 3 сентября сообщили в ведомстве.

Дмитрий Харичков/ТАСС

«Национальный центр управления обороной РФ доложил участникам заседания о ходе решения проблемных вопросов, поступающих в оперативную группу, и о реализации дополнительных мер по защите приграничных территорий», — отметили в Минобороны.

Министр обороны обсудил с главами трёх регионов и командующими группировками войск ситуацию в приграничных районах. Он также заслушал доклады замминистра обороны по вопросам материально-технического, транспортного обеспечения приграничных территорий, военно-технического, инженерного и медицинского обеспечения о помощи в эвакуации населения.

Как сообщало ИА Регнум, первое заседание созданного Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белоусов провёл 15 августа. Ключевой задачей нового совета он назвал обеспечение ВС России востребованным вооружением. Также в зоне ответственности органа вопросы обеспечения координации и эффективного межведомственного взаимодействия для наращивания войск и сил, когда наблюдается угроза прорыва границы.

20 августа Белоусов сообщил о создании в Вооружённых силах РФ группировок войск «Белгород», «Курск» и «Брянск» для защиты граждан и территорий от средств нападения. Между центральным аппаратом и командующими группировками войск в трёх регионах администрациями налажено прямое круглосуточное взаимодействие. По данным на 3 сентября в координационный совет поступили 83 вопроса, связанные с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия госграницы.