Белгород, 3 сентября, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Российская группировка войск в Белгородской области по запросу оперативного штаба региона получила дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 3 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Belkin Alexey/Global Look Press

«От оперативного штаба Белгородской области поступило 27 запросов. 18 запросов реализованы. Новые поступившие — в работе. В группировке развернуты дополнительные средства противовоздушной обороны», — заявили в ведомстве.

Оперштаб Курской области направил 45 запросов, 36 из которых реализованы. Подразделения группировки получили дополнительные комплексы разведки. От оперштаба Брянской области новых запросов не поступало.

Отмечается, что всего в оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперштабов при губернаторах поступили 83 вопроса, связанных с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия госграницы.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа министр обороны Андрей Белоусов сообщил о создании в Вооружённых силах РФ группировок войск «Белгород», «Курск» и «Брянск» для защиты граждан и территорий от средств нападения. Между центральным аппаратом и командующими группировками войск в трёх регионах администрациями налажено прямое круглосуточное взаимодействие.

2 сентября в группировки войск «Белгород» и «Курск» были поставлены дополнительные комплексы разведки.