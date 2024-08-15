Белоусов назвал ключевую задачу совета по безопасности приграничья
Белоусов: обеспечение войск — главная задача совета по безопасности приграничья
Москва, 15 августа, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Ключевой задачей нового Координационного совета по безопасности приграничных регионов станет обеспечение ВС России востребованным вооружением. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов.
«Координационный совет будет отвечать за выполнение следующих ключевых задач: первое — эффективное обеспечение группировки войск и сил востребованными вооружением, военной и специальной техникой, средствами поражения и материально-техническими средствами, выявление и ликвидация узких мест в этом вопросе», — сказал министр.
Вместе с этим, совет будет заниматься вопросами обеспечением координации действий и эффективного межведомственного взаимодействия при наращивании войск и сил в случае нарастания или реализации угрозы прорыва госграницы. Также совет будет осуществлять работу по обеспечению инженерного обустройства территорий регионов, военно-медицинским обеспечением, а также содействием гражданским властям в случае эвакуации населения.
Кроме того, совет будет осуществлять работу по налаживанию своевременного информирования и обеспечения защиты в рамках этих процессов, а также принятию дополнительных мер защиты гражданского населения и инфраструктуры от обстрелов и атак БПЛА.
Как передавало ИА Регнум, 15 августа Белоусов провёл заседание созданного координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Курской, Брянской и Белгородской областей.
В состав совета вошли заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба, руководители Белгородской, Брянской и Курской областей. Совет будет собираться не реже, чем раз в неделю.
При этом подчёркивается, что совет не подменяет собой оперативное управление войсками, эта задача по-прежнему находится в ведении командования группировки ВС РФ «Север» и Генштаба. В ходе заседания Белоусов заявил, что рассчитывает на оперативные и правдивые доклады с мест.