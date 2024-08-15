Москва, 15 августа, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Ключевой задачей нового Координационного совета по безопасности приграничных регионов станет обеспечение ВС России востребованным вооружением. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Координационный совет будет отвечать за выполнение следующих ключевых задач: первое — эффективное обеспечение группировки войск и сил востребованными вооружением, военной и специальной техникой, средствами поражения и материально-техническими средствами, выявление и ликвидация узких мест в этом вопросе», — сказал министр.

Вместе с этим, совет будет заниматься вопросами обеспечением координации действий и эффективного межведомственного взаимодействия при наращивании войск и сил в случае нарастания или реализации угрозы прорыва госграницы. Также совет будет осуществлять работу по обеспечению инженерного обустройства территорий регионов, военно-медицинским обеспечением, а также содействием гражданским властям в случае эвакуации населения.

Кроме того, совет будет осуществлять работу по налаживанию своевременного информирования и обеспечения защиты в рамках этих процессов, а также принятию дополнительных мер защиты гражданского населения и инфраструктуры от обстрелов и атак БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа Белоусов провёл заседание созданного координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий — Курской, Брянской и Белгородской областей.

В состав совета вошли заместители министра обороны, руководители органов военного управления, представители Генштаба, руководители Белгородской, Брянской и Курской областей. Совет будет собираться не реже, чем раз в неделю.

При этом подчёркивается, что совет не подменяет собой оперативное управление войсками, эта задача по-прежнему находится в ведении командования группировки ВС РФ «Север» и Генштаба. В ходе заседания Белоусов заявил, что рассчитывает на оперативные и правдивые доклады с мест.