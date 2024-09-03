Москва, 3 сентября, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Группировка российских войск «Север» за прошедшие сутки нанесла удары по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом 3 сентября на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинская армия на этом направлении потеряла более 150 военных, танк, боевую бронированную машину, три автомобиля и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» калибра 122 мм.

«Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском, Брянском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 114-й бригад теробороны», ― доложил представитель оборонного ведомства.

Удары по позициям украинской армии российские военные нанесли в районах Липцов, Дергачей и Волчанска в Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября Министерство обороны России показало кадры уничтожения пункта временной дислокации ВСУ на каховском направлении в Херсонской области. Удар по объекту на правом берегу Днепра нанесли расчёты гаубиц «Гиацинт-Б». Российские артиллеристы-десантники вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальности более 20 км. Обнаружение противника и дальнейшая корректировка огня осуществлялись с помощью средств воздушной разведки.

В тот же день российская авиация нанесла удары по резервам Вооружённых сил Украины в районах 14 населённых пунктов в Сумской области.

Украинские войска за сутки 1 сентября потеряли до 1920 бойцов в зоне проведения российской спецоперации. В зоне ответственности российской группировки «Запад» потери противника составили до 510 бойцов и танк, в боях с группировкой ВС РФ «Север» украинская армия потеряла до 30 бойцов, танк и боевую машину чешской реактивной системы залпового огня Vampire.