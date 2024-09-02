Москва, 2 сентября, 2024, 21:42 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры уничтожения пункта временной дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ) на каховском направлении в Херсонской области. Видео опубликовано 2 сентября в Telegram-канале ведомства.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Расчёты гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили пункт временной дислокации и минометный расчёт ВСУ на правом берегу Днепра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские артиллеристы-десантники вели стрельбу с закрытых огневых позиций на дальности более 20 км. Обнаружение противника и дальнейшая корректировка огня осуществлялись с помощью средств воздушной разведки.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября Министерство обороны России опубликовало кадры успешной работы дроноводов подразделения беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» на каховском направлении. Расчёт работает парой, один из бойцов готовит ударный дрон к запуску, в то время как второй производит разведку и находит цель.