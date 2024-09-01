Москва, 1 сентября, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли до 1920 бойцов в зоне проведения российской спецоперации, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 1 сентября на брифинге.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он уточнил, что в зоне ответственности российской группировки «Север» потери противника составили до 30 бойцов. В числе потерянной техники — танк и боевая машина чешской реактивной системы залпового огня Vampire («Вампир»).

Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение противнику у Петропавловки и Кругляковки в Харьковской области, Ямполя и Красного Лимана в ДНР. Украинские войска за сутки потеряли здесь до 510 бойцов и танк.

Южная группировка успешно действовала в ДНР в посёлке Выемка, освободив этот населённый пункт. Поражение противнику нанесено у Острого, Зализнянского, Часова Яра, Ступочек и Антоновки. Отражены две контратаки, уничтожено три склада с боеприпасами.

«Противник потерял до 660 военнослужащих, танк и пять автомобилей», — отметил Конашенков.

Кроме того, в результате активных действий группировки войск «Центр» в ДНР освобождён посёлок Птичье. Российские военные продолжают двигаться в глубину обороны противника.

Бои в зоне ответственности группировки шли у Калиново, Дзержинска, Гродовки, Димитрова, Леонидовки, Михайловки, Николаевки и Селидово в ДНР. Украинские войска потеряли до 560 бойцов и танк.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику у Водяного, Новоукраинки и Разлива в ДНР, а также отразили одну контратаку. ВСУ потеряли до 100 бойцов и танк.

Потери ВСУ в зоне действия группировки войск «Днепр» составили до 60 бойцов.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили скопления живой силы и военной техники противника в 133 районах. Кроме того, уничтожена радиолокационная станция воздушного наблюдения RPS-42 израильского производства, поражены цеха по сборке БПЛА и ангары для их хранения в Харьковской области, добавил представитель Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, расчёт зенитного ракетного дивизиона под командованием майора Сергея Уелина сбил три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. Кроме того, старший сержант Владимир Рощупкин, находясь на наблюдательном пункте, первым заметил украинский квадрокоптер, который приближался к позициям ВС РФ. Боец оперативно среагировал и сбил вражеский дрон, который затем взорвался.