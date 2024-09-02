Сумы, Украина, 2 сентября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Российская авиация нанесла удары по резервам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах 14 населённых пунктов в Сумской области. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Удары нанесены по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 101-й, 103-й, 119-й и 129-й бригад теробороны», — заявили в ведомстве.

Резервы украинской армии находились в районах населённых пунктов Белополье, Басы, Великая Писаревка, Глухов, Лука, Катериновка, Орловка, Свесса, Червонопрапорное, Сумы, Хотень, Эсмань, Юнаковка и Ястребиное.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. По данным на 2 сентября, потери ВСУ в Курской области составили более 8,9 тыс. человек, 80 танков, 38 боевых машин пехоты и другой военной техники. Лишь за последние сутки были уничтожены более 350 украинских бойцов.

2 сентября ВС России ударили по трём американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS украинских боевиков в районе города Сумы. В результате они были уничтожены. ВСУ также лишились трёх автомобилей сопровождения, транспортно-заряжающей машины. Потери составили свыше 30 украинских бойцов.