Иркутск, 3 сентября, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8, вылетевший из Иркутска, перестал выходить на связь. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Petrov Sergey/Global Look Press

Уточняется, что связь с пилотами пропала на границе с Бурятией.

«По предварительным данным, 3 сентября 2024 года утеряна связь на границе Республики Бурятия с Иркутской областью с вертолётом МИ-8, следовавшим по маршруту Иркутск — Орлик», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Сколько человек было на борту, пока неизвестно. Эта информация уточняется.

По словам источника Telegram-канала «112», предварительно, на борту находились пять человек ― три члена экипажа и два пассажира. Собеседник также сообщил, что связь с воздушным судном пропала в районе посёлка Раздолье Усольского района.

Следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа на Камчатке крушение потерпел вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро». Он разбился недалеко от посёлка Николаевка в Елизовском районе. Вертолёт вылетел из района вулкана Вачкажец. Вскоре после вылета связь с пилотами пропала. Лётчики не сообщали о неполадках.

На борту находились 22 человека: три члена экипажа, а также 19 туристов, гидов и сопровождающих из Камчатского и Пермского краёв, Москвы, Липецкой и Амурской областей, Удмуртии и Бурятии. Все они погибли.

Спасатели обнаружили обломки вертолёта на высоте 900 м. 2 сентября на месте крушения нашли тела всех жертв катастрофы. На Камчатке 3 сентября объявили днём траура по погибшим в авиакатастрофе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Предполагаемыми причинами крушения назвали техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.