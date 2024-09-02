Петропавловск-Камчатский, 2 сентября, 2024, 03:39 — ИА Регнум. Власти Камчатки в связи с трагедией с вертолётом Ми-8 объявили 3 сентября днём траура.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Траур

«Крушение вертолёта — ужасная трагедия для всех нас. Поэтому 3 сентября объявляю на Камчатке днём траура», — сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших.

По информации губернатора, 2 сентября на Камчатку прибудут представители комиссии российского Межгосударственного авиационного комитета, которые проведут расследование причин авиакатастрофы.

Как сообщало ИА Регнум, на Камчатке 2 сентября продолжились поиски погибших при крушении вертолёта. Спасатели обнаружили ещё одно тело. Поиски ещё четырёх человек и чёрного ящика продолжаются.

Вертолёт авиакомпании «Витязь-Аэро» вылетел из района вулкана Вачкажец в село Николаевка под Елизово. Вскоре после вылета, в 16:15 по местному времени (07:15 мск), связь с пилотами пропала. Во время полёта лётчики не сообщали о неполадках.

Следственный комитет по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.