Петропавловск-Камчатский, 2 сентября, 2024, 08:47 — ИА Регнум. На Камчатке на месте крушения вертолёта Ми-8 нашли тела всех жертв катастрофы. Об этом 2 сентября сообщил глава МЧС региона Сергей Лебедев.

Telegram/МЧС России

Он отметил, что поисково-спасательная операция завершена.

«Через полчаса вертолёт МЧС России заберёт спасателей с места крушения Ми-8 АК «Витязь-Аэро». Обнаружены и переданы органам судмедэкспертизы тела погибших», ― написал министр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее спасатели нашли 18 тел погибших из 22.

Как сообщало ИА Регнум, вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» разбился 31 августа недалеко от посёлка Николаевка в Елизовском районе. Он вылетел из района вулкана Вачкажец в село Николаевка. Вскоре после вылета, в 16:15 по местному времени (07:15 мск), связь с пилотами пропала. Во время полёта лётчики не сообщали о неполадках.

На борту находились 22 человека: три члена экипажа, а также 19 туристов, гидов и сопровождающих из Камчатского и Пермского краёв, Москвы, Липецкой и Амурской областей, Удмуртии и Бурятии. Никто не выжил.

МЧС начало поисковую операцию, которая была затруднена сложными метеоусловиями. Спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолёта на высоте 900 м вблизи места, где экипаж в последний раз выходил на связь. 1 сентября на месте крушения Ми-8Т нашли 17 тел. 2 сентября поиски погибших продолжились. Спасатели обнаружили ещё одно тело.

Следственный комитет по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

3 сентября на Камчатке объявили днём траура по жертвам авиакатастрофы.