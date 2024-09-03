Курск, 3 сентября, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Продвижение колонны Вооружённых сил Украины (ВСУ) остановили военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) в приграничном районе Курской области. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Navy.mil Морская пехота России

«Противник в районе одного из населённых пунктов на бронеавтомобилях нарвался на позиции 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ, но морпехи группировки войск «Север» жёстко остановили продвижение колонны украинских вооружённых формирований», — уточнили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что военнослужащие морской пехоты устроили засаду продвигающейся колонне ВСУ, разгромили противника и полностью остановили продвижение врага. После безуспешных попыток атаковать в лоб украинские боевики предприняли попытку обойти наши подразделения, но штурмовой отряд застиг их врасплох. Затем морпехи заняли выгодные позиции, позволяющие им контролировать дальнейшее продвижение и уничтожение боевой техники украинской армии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 2 сентября российские военные нанесли удар барражирующим боеприпасом «Ланцет» по танку ВСУ в приграничном районе Курской области.

В этот же день морские пехотинцы из состава 810-й бригады Черноморского флота захватили на курском направлении два американских броневика Stryker и один канадский броневик Roshel Senator. Штурмовики зашли в тыл ВСУ, завязался короткий бой, победу в котором одержали российские военные.

Днём ранее экипажи вертолётов Ка-52М ВС России уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничных районах Курской области. Удар наносился авиационными ракетами.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. По данным на 2 сентября, потери ВСУ в Курской области составили более 8,9 тыс. человек, 80 танков, 38 боевых машин пехоты и другой военной техники. Лишь за последние сутки были уничтожены более 350 украинских бойцов.