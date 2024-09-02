Курск, 2 сентября, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар барражирующим боеприпасом «Ланцет» по танку Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 2 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Кадр из видео

Подразделения группировки войск «Север» в ходе разведки обнаружили движущийся танк украинских бойцов.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника. В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» танк боевиков ВСУ был уничтожен», — заявили в ведомстве.

На кадрах объективного контроля зафиксировали детонацию боекомплекта танка и последующий пожар.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. По данным на 2 сентября, потери ВСУ в Курской области составили более 8,9 тыс. человек, 80 танков, 38 боевых машин пехоты и другой военной техники. Лишь за последние сутки были уничтожены более 350 украинских бойцов.

2 сентября морские пехотинцы из состава 810-й бригады Черноморского флота захватили на курском направлении два американских броневика Stryker и один канадский броневик Roshel Senator. Штурмовики зашли в тыл ВСУ, завязался короткий бой, победу в котором одержали российские военные.

Днём ранее экипажи вертолётов Ка-52М ВС России уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничных районах Курской области. Удар наносился авиационными ракетами.