Москва, 2 сентября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за время боевых действий на курском направлении потеряли более 8,9 тыс. военных и 80 танков. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 8,9 тыс. военнослужащих, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортёров, 549 боевых бронированных машин, 261 автомобиль», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ВСУ потеряли 65 артиллерийских орудий, 19 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе шесть HIMARS и две MLRS, семь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 14 станций радиоэлектронной борьбы, семь радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, РЛС противовоздушной обороны, шесть единиц инженерной техники, и т.ч. две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что провокация украинской армии в Курской области преследовала целью остановить стремительное наступление российских военных в Донбассе, однако Киев не смог этого добиться. Глава государства уточнил, что нынешние власти Украины нелегитимны и потому не заинтересованы в прекращении боевых действий и отмене в стране военного положения.

Обозреватель американского издания The National Interest Энтони Константини заявил, что Киев только потеряет человеческие и военные ресурсы в результате нападения на Курскую область и не сумеет ничего выиграть в результате этой провокации.

Украинские формирования напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив пройти вглубь территории РФ.