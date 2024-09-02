Москва, 2 сентября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Украинская армия за минувшие сутки потеряла на курском направлении более 350 военных и 14 единиц бронетехники, сообщило 2 сентября Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер и 12 боевых бронированных машин», — сообщило ведомство.

Российские военные нанесли удары по украинским подразделениям в районе 16 населённых пунктов в Курской области. Бойцы ВС России отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в направлении населённых пунктов Борки, Комаровка, Коренево и Черкасское Поречное на территории России.

Кроме того, на этом направлении российские военные ликвидировали три артиллерийских орудия, три пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, миномёт, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М1», подвижный пункт управления ЗРК «Бук-М1», транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS, транспортная машина ЗРК «Бук-М1», радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США ANT/PQ-50 и 12 автомобилей.

Всего за время боёв в Курской области украинская армия потеряла более 8,9 тыс. военных и 80 танков.

Ранее, 2 сентября, Минобороны сообщило, что российские военные с помощью высокоточного ракетного оружия уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS, а также уничтожили дивизион ЗРК «Бук-М1» украинской армии в районе населённого пункта Новая Сечь в Сумской области.