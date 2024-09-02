Курск, 2 сентября, 2024, 06:38 — ИА Регнум. Морские пехотинцы из состава 810-й бригады Черноморского флота России захватили в Курской области два броневика Stryker производства США и один броневик Roshel Senator канадского производства. Об этом 2 сентября сообщили в Минобороны РФ.

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«Нашим командованием была обнаружена диверсионно-разведывательная группа противника. Своевременно это заметил, слава богу, дрон. Сейчас нам позволяют технические средства разведки. И были назначены штурмовые группы для уничтожения вражеской ДРГ», — рассказал заместитель командира роты с позывным Замполит.

По его словам, противник этого не ожидал. Штурмовики зашли в тыл ВСУ, завязался короткий бой, победу в котором одержали российские военные. В результате противник лишился двух бронетранспортёров Stryker, одной бронемашины Roshel Senator и БТР «Буцефал».

Замполит добавил, что теперь машины используются морпехами для выполнения задач.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа в Курской области задержали группу диверсантов, планировавших взрыв на нефтехранилище. По данным силовиков, диверсанты передвигались по территории региона на гражданском легковом автомобиле. При них были найдены взрывчатка и детонаторы. О намерении совершить теракт на нефтехранилище рассказал один из задержанных.

Западные элиты используют Украину в качестве орудия борьбы с Россией — Москва это видит и продолжит выполнять задачи в рамках спецоперации для безопасности граждан, заявил президент РФ Владимир Путин в преддверии визита в Монголию в интервью газете «Оноодор».