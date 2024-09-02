Москва, 2 сентября, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Трое детей, пострадавших в результате обстрелов Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Белгорода, доставлены в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Мальчиков в возрасте двух и семи лет доставили утром 2 сентября бортом санавиации. Они находятся в отделение реанимации и интенсивной терапии.

«Дети получили тяжёлые минно-взрывные травмы с поражением органов брюшной полости и конечностей в результате террористической атаки ВСУ на Белгород 1 сентября. В момент удара ребята играли на детской площадке», — уточнили в ведомстве

Ещё одного ребёнка бригада скорой помощи территориального центра медицины катастроф доставила 1 сентября. 14-летний мальчик попал под обстрел 30 августа. У него сильная минно-взрывная травма нижних конечностей. В ближайшее время врачи должны провести операцию.

В больницах Белгорода с 30 августа находятся 44 пострадавших при обстрелах украинской армией. Шестеро из них — дети. Состояние шести человек оценивается как тяжёлое. Все получают медицинскую помощь в полном объёме.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 августа киевские боевики атаковали Белгород и Белгородский район, ударив кассетными боеприпасами из чешской РСЗО Vampire («Вампир»). В результате погибли пять человек. Ещё 46 человек пострадали.

ВСУ не применяли РСЗО Vampire с мая 2024 года, когда российские войска начали создавать так называемую санитарную зону в Харьковской области для недопущения обстрелов южной части Белгорода, отметили военные эксперты.

1 сентября ВСУ атаковали Белгородскую область. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей. Десять пострадавших при атаке украинских бойцов были госпитализированы, одному раненому помощь оказали на месте.

Ранним утром 2 сентября ВСУ снова обстреляли Белгород и Белгородский район. Зафиксированы прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты. Также произошло возгорание автомобиля. В посёлке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля.