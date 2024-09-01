Белгород, 1 сентября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Число пострадавших при атаке ВСУ в Белгородской области возросло до 11 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram/Настоящий Гладков

«Сегодня в Белгороде и Белгородском районе в результате атаки Вооружённых сил Украины ранены 11 мирных жителей, из них — двое детей», — написал глава области в Telegram-канале.

По информации Гладкова, десять пострадавших госпитализированы, одному раненому помощь оказали на месте.

Двое детей находятся в крайне тяжёлом состоянии. У одного из них проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго — обширные раны обеих ног. Обоих на данный момент оперируют врачи. В случае необходимости детей отправят на лечение в Москву, сообщил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября ВСУ атаковали Белгородскую область. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей.

Вечером 30 августа киевские боевики атаковали Белгород и Белгородский район, ударив кассетными боеприпасами из чешской РСЗО Vampire («Вампир»). В результате погибли пять человек. Кроме того, повреждения получили жилые дома, объекты торговли и автомобили. Семь человек, в том числе двое детей, находятся в реанимации.

Вечером 29 августа сразу четыре населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны украинских боевиков.