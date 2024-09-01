Белгород, 1 сентября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. В Белгороде в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали восемь мирных жителей. Об этом 1 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Telegram/Настоящий Гладков

По данным Гладкова, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей.

«В Белгороде, по предварительной информации, ранены восемь мирных жителей, из них — двое детей. Бригады скорой доставляют пострадавших в медицинские учреждения г. Белгорода», — говорится в Telegram-канале Гладкова.

Вместе с этим один человек пострадал в посёлке Майский. Врачи оказали мужчине помощь. От госпитализации пострадавший отказался.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 августа киевские боевики атаковали Белгород и Белгородский район, ударив кассетными боеприпасами из чешской РСЗО Vampire («Вампир»). В результате погибли пять человек. Кроме того, повреждения получили жилые дома, объекты торговли и автомобили. Семь человек, в том числе двое детей, находятся в реанимации.

Вечером 29 августа сразу четыре населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны украинских боевиков.