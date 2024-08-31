Белгород, 31 августа, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Число пострадавших после вчерашнего обстрела киевскими боевиками Белгорода увеличилось до 46 человек, пятеро из них погибли, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова

«Пять мирных жителей погибли, искренние слова соболезнования всем родным и близким. 46 мирных жителей ранены. Сейчас в больницах находятся 37 человек, семь из них — дети», — сказал он в своём Telegram-канале.

Он добавил, что в течение дня двоих раненых переведут для дальнейшего лечения в Москву. В настоящее время в больницах Белгорода под присмотром врачей находятся 37 человек, уточнил глава области.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 августа киевские боевики атаковали Белгород и Белгородский район, ударив кассетными боеприпасами из чешской РСЗО Vampire («Вампир»). В результате погибли пять человек. Сообщалось о 37 пострадавших мирных жителях. Кроме того, повреждения получили жилые дома, объекты торговли и автомобили.

ВСУ не применяли РСЗО Vampire с мая 2024 года, когда российские войска начали создавать так называемую санитарную зону в Харьковской области для недопущения обстрелов южной части Белгорода, отметили военные эксперты.

Вечером 29 августа сразу четыре населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны украинских боевиков. Около села Илёк-Кошары Ракитянского района дрон ВСУ атаковал комбайн. Один мужчина получил ранение. Пострадавший самостоятельно обратился в Краснояружскую больницу, затем его доставили в Белгород для дальнейшего лечения.