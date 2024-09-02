Брюссель, 2 сентября, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Евросоюз выражает обеспокоенность визитом президента России Владимира Путина в Монголию и напоминает Улан-Батору о его обязательствах как подписанта статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом 2 сентября заявила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали на брифинге.

Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier

«Мы видели сообщения о предстоящем визите Путина в Монголию. Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее существует ордер на «арест» Владимира Путина», — сказала она.

Массрали добавила, что Брюссель передал Улан-Батору обеспокоенность по поводу визита Путина и донёс свою позицию применительно к ордеру МУС. По её словам, Монголия как подписант Римского статута взяла на себя соответствующие юридические обязательства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3913118" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин прилетел в Монголию

Как передавало ИА Регнум, Путин 2 сентября прибыл в Монголию с официальным визитом. Российский лидер примет участие в мероприятиях по случаю победы на реке Халхин-Гол и встретится с президентом страны Ухнагийном Хурэлсухом, а также с председателем Великого государственного хурала (парламента) Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром республики Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 сентября заявил, что у России нет проблем с Монголией по линии МУС.

По данным Bloomberg, Монголия заверила Россию, что не станет выполнять ордер Международного уголовного суда на «арест» Путина в ходе его визита в страну.

В марте 2023 года МУС принял решение о выдаче ордера на «арест» Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, обвинив их в «незаконной депортации» детей из регионов, которые до 2022 года входили в состав Украины.

Россия не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда. В марте Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и трёх судей. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что решения МУС являются юридически ничтожными для большинства государств.